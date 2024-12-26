Mali raporlarda yanlışlık tespit edildi... TFF'den Mehmet Büyükekşi'ye dava iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bağımsız raporla Mehmet Büyükekşi dönemindeki rakamların yanlış olduğunu tespit ettiği ve dava açabileceği iddia edildi.

Mali raporlarda yanlışlık tespit edildi... TFF'den Mehmet Büyükekşi'ye dava iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 20:53

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Büyükekşi dönemini bağımsız kurullarca mali olarak inceletti.

DAVA AÇILABİLİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Haziran 2023-Mayıs 2024 arasındaki mali raporların incelenmesi sonucunda, rakamların yanlış olduğu tespit edildi.

Haberde, ilgili dönemdeki mali raporların dava edilebileceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.


Etiketler: #mehmet büyükekşi #TFF #dava

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