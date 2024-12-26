Riva'da kritik toplantı: TFF, kulüplerle görüşecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

Riva'da kritik toplantı: TFF, kulüplerle görüşecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:18

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

Federasyondan daha önce yapılan açıklamada Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının bugün 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

Toplantıda ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.

Katılım sağlayan üyelere değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği belirtildi.


Etiketler: #TFF #Kulüpler Birliği #İbrahim Hacıosmanoğlu

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