Mali sıkıntılar yaşıyordu: Bordeaux'da 87 yıl sonra bir ilk!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:56

Güncelleme: 25.07.2024 - 19:56

Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux'nun iflas ettiği kaydedildi.

Borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux'nun, 1937'de elde ettiği profesyonel kulüp statüsünü yitirdiği aktarıldı.

TÜM OYUNCULAR SERBEST KALDI

Fransız kulüpte, küme düşme kararı sonrası tüm oyuncuların serbest kaldığı belirtildi.

Satılması da gündemde olan Bordeaux'nun, masrafları nedeniyle antrenman merkezini de kapatma kararı aldığı öğrenildi.