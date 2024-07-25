Mali sıkıntılar yaşıyordu: Bordeaux'da 87 yıl sonra bir ilk!

Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux'nun profesyonel statüsünü yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:56
Mali sıkıntılar yaşıyordu: Bordeaux'da 87 yıl sonra bir ilk!
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Fransa'da borçları nedeniyle 2. Lig'den Ulusal Lig'e düşürülen Bordeaux'nun iflas ettiği kaydedildi.

Borçları nedeniyle küme düşürülen Bordeaux'nun, 1937'de elde ettiği profesyonel kulüp statüsünü yitirdiği aktarıldı.

TÜM OYUNCULAR SERBEST KALDI

Fransız kulüpte, küme düşme kararı sonrası tüm oyuncuların serbest kaldığı belirtildi.

Satılması da gündemde olan Bordeaux'nun, masrafları nedeniyle antrenman merkezini de kapatma kararı aldığı öğrenildi.


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