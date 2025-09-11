Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Andre Onana transferi duyurdu!

Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Andre Onana transferi duyurdu!

11.09.2025 22:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Andre Onana transferi duyurdu!

Trabzonspor, Andre Onana’yı duyurdu. Onana'nın sözleşme detayları KAP'a bildirildi.

Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Trabzonspor'un KAP bildirimindeki detaylar:

- 1 yıl kiralık.

- 3.5 milyon dolar garanti ücret

- 1.75 milyon dolar imza parası

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #Andre Onana

İlgili Haberler

Trabzonspor, Ernest Muçi transferini açıkladı: Beşiktaş'a ödenecek ücret belli oldu!
Trabzonspor, Ernest Muçi transferini açıkladı: Beşiktaş'a ödenecek ücret belli oldu! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda!
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda! Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, Trabzonspor camiasına veda etti. Çakır, "Herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.