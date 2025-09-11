Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Andre Onana transferi duyurdu!

Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İşte Trabzonspor'un KAP bildirimindeki detaylar:
- 1 yıl kiralık.
- 3.5 milyon dolar garanti ücret
- 1.75 milyon dolar imza parası
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
İşte Trabzonspor'un KAP bildirimindeki detaylar:
- 1 yıl kiralık.
- 3.5 milyon dolar garanti ücret
- 1.75 milyon dolar imza parası