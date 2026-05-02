Mallorca, deplasmanda Samu Costa ile güldü

2.05.2026 09:31:00
İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Mallorca, deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Mallorca, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. 

Municipal de Montilivi Stadium'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 1-0'lık skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Samuel Costa kaydetti.

Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Mallorca puanını 38'e yükseltti. Girona ise 38 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Villarreal'i konuk edecek. Girona ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

'Mallorca yönetimi gitmeme izin vermedi' demişti... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk takviyeyi hücum hattına yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Vedat Muriqi ile imzaya yakın olduğu iddia edildi.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Vedat Muriqi'e İspanyol devi talip oldu Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edilen Vedat Muriqi'e Barcelona'nın talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi: Mallorca'nın istediği bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Vedat Muriqi ile el sıkıştığı, İspanyol ekibi Mallorca ile de pazarlıklara başlamaya hazırlandığı iddia edildi.