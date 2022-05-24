Mallorca, Vedat Muriç için harekete geçti

24 Mayıs 2022 Salı, 21:43

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, devre arasında Lazio'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vedat Muriç'i takımda tutmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre kulüp, ligin ikinci yarısında attığı 5 gol ve yaptığı 2 asist ile takımın lige tutunmasında önemli rol oynayan Kosovalı golcü için Lazio ile görüşmelere başladı.

LAZIO'DAN İNDİRİM BEKLİYORLAR

Mallorca'nın devre arasında imzalanan kiralık sözleşmede 12 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Muriç için bu parayı çok bulduğu ve Lazio'dan indirim beklediği belirtildi.

Lazio'nun ise teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriç için gelecek her teklifi dinlemeye hazır olduğu ve en yüksek teklife, 'Evet' diyeceği ifade edildi.

Lazio, 2020 yazında Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı.