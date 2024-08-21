Malmö - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Lars Friis yönetimindeki Sparta Prag, deplasmanda Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.
MALMÖ - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre'nin Malmö kentinde bulunan Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MALMÖ - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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