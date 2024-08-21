Malmö - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:19
Malmö - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Lars Friis yönetimindeki Sparta Prag, deplasmanda Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

MALMÖ - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Malmö kentinde bulunan Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MALMÖ - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan naklen yayımlanacak.


Sparta Prag haberleri Malmö haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'den Barcelona hamlesi!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'den Barcelona hamlesi!
Kadroda düşünülmüyordu: Alex de Souza gözünü Galatasaraylı oyuncuya dikti!

Kadroda düşünülmüyordu: Alex de Souza gözünü Galatasaraylı oyuncuya dikti!
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan:

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Yabancı VAR hakemi"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler