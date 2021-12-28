Mame Thiam Fenerbahçe’yi pişman etti
Sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Mame Thiam, Kayserispor'daki performansıyla parmak ısırtıyor. Fenerbahçe'nin golcülerini sollayan Thiam, son 5 haftada Süper Lig'in en verimli hücum oyuncusu haline geldi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Senegalli hücumcusu Mame Thiam, ligin ilk yarısında oynadığı futbolla eski kulübü Fenerbahçe’yi adeta ‘pişman’ etti.
Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmemesi nedeniyle Kayserispor’a 1,5 milyon Euro bedelle gönderilen 29 yaşındaki forvet, attığı goller ve yaptığı asistlerle Anadolu kulübünü sırtladı.
Ligde oynadığı 16 maçta 9 gol atıp 4 asist yapan Thiam, Kayserispor’un ligde attığı gollerin yüzde 50’sine doğrudan katkı vererek takımın en etkili silahı konumuna geldi. Son 5 maçta, 5 gol-2 asistlik performans sergileyen Thiam, Fenerbahçe’nin golcülerini de geride bırakmayı başardı.
NE EROL BULUT, NE DE EMRE BELÖZOĞLU…
2019-20 sezonunda transfer olduğu Kasımpaşa’da 25 lig maçında 11 gol atıp 5 asist yapan Senegalli futbolcu, sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer edilmişti.
Fenerbahçe’de 1 sezon kalan Thiam, 30 lig maçında forma giyse de fazla süre şansı bulamıyordu. Oynadığı 30 maçta sadece 1 kez 90 dakika süre alan Thiam, son haftalarda teknik direktör Erol Bulut’tan görevi devralan Emre Belözoğlu tarafından da hiç tercih edilmedi. Ligin son 10 maçında takımın başında sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 5 maçta Thiam’ı hiç oyuna sokmazken, golcü oyuncuya toplamda sadece 57 dakika şans verdi.
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