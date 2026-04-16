Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester City, Bernardo Silva kararını resmen duyurdu

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılığı resmiyet kazandı. İngiltere Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın sezon sonunda takıma veda edeceğini duyurdu.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



🔗 https://t.co/XqZqQz2q7l pic.twitter.com/C0xjzWjV5f — Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

Bernardo Silva da sosyal medya hesabından Manchester City'ye teşekkür etti.

Tecrübeli isim veda mesajının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum. Hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar yaşayacak bir miras.

Kulübe, Pep’e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma… Bana bu yolculuğun bir parçası olma fırsatını verdiğiniz ve yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim."