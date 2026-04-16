Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester City, Bernardo Silva kararını resmen duyurdu

16.04.2026 15:30:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirdi. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda Bernardo Silva'ya teşekkür edildi.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılığı resmiyet kazandı. İngiltere Premier Lig ekibi, Portekizli yıldızın sezon sonunda takıma veda edeceğini duyurdu.

Bernardo Silva da sosyal medya hesabından Manchester City'ye teşekkür etti.

Tecrübeli isim veda mesajının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum. Hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar yaşayacak bir miras.

Kulübe, Pep’e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca yanımda olan tüm takım arkadaşlarıma… Bana bu yolculuğun bir parçası olma fırsatını verdiğiniz ve yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim."

 

Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Ayrılık kararını yönetime bildirdi... Galatasaray, Bernardo Silva transferinde devlerle yarışta! Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinden ayrılma kararını yönetime resmen bildirdi. Portekizli oyuncuya Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilirken, Barcelona ve Juventus gibi devlerin de 31 yaşındaki yıldızın peşinde olduğu öne sürüldü.
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...' Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.