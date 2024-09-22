Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2024 Pazar, 11:34
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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