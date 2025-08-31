Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester City, Brighton deplasmanında son anda yıkıldı!

Manchester City, Brighton deplasmanında son anda yıkıldı!

31.08.2025 18:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester City, Brighton deplasmanında son anda yıkıldı!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.

Falmer Stadium'da oynan maçta Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip 34. dakikada, Omar Marmoush'un asistinde Erling Haaland'ın golüyle 1-0 önce geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City devreye önde girdi.

Image

3 PUAN SON ANLARDA GELDİ

Ev sahibi ekip 67. dakikada James Milner'ın penaltıdan golüyle skoru 1-1 yaptı.

Brighton'da 89. dakikada Brajan Gruda sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maç bu skorla sona erdi ve Brighton, seyircisi önünde Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

İlgili Konular: #Manchester City #İngiltere Premier Lig #brighton

İlgili Haberler

Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi'
Spor yazarları, Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi: 'Oynanan futbol taraftarı memnun etmedi' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o'
Eski hakemler, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o' Eski hakemler, Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz'
Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi! 'Futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz' Çaykur Rizespor, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.