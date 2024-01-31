Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town ile 1-1 berabere kalmıştı.
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