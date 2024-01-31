Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:35
Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town ile 1-1 berabere kalmıştı.


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