Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:35

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:35

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Newcastle United deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Burnley ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town ile 1-1 berabere kalmıştı.