Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda 3. Tur heycanı devam ediyor.
İspanyol hoca Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın takımı Chelsea'yi ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadelenin Türkiye'de herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Manchester City ve Chelsea, Lig Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.
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