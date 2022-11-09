Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:10
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda 3. Tur heycanı devam ediyor.

İspanyol hoca Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın takımı Chelsea'yi ağırlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadelenin Türkiye'de herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Manchester City ve Chelsea, Lig Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.



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