Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:10

İngiltere Lig Kupası'nda 3. Tur heycanı devam ediyor.

İspanyol hoca Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın takımı Chelsea'yi ağırlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadelenin Türkiye'de herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Manchester City ve Chelsea, Lig Kupası'na bu turdan itibaren katılıyor.



