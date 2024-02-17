Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etmişti.
Chelsea ise Crystal Palace deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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