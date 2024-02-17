Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:33
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

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MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etmişti. 

Chelsea ise Crystal Palace deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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