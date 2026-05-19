Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester City'de Guardiola dönemi sona eriyor: Yerine geçecek aday belli oldu

Manchester City'de Guardiola dönemi sona eriyor: Yerine geçecek aday belli oldu

19.05.2026 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester City'de Guardiola dönemi sona eriyor: Yerine geçecek aday belli oldu

Pep Guardiola'nın, Manchester City'den ayrılmaya hazırlandığı ve Katalan çalıştırıcının İngiliz devinde son 2 maçına çıkacağı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manchester City'de büyük bir dönem kapanıyor. Pep Guardiola ile dünyanın en iyi takımlarından birine dönüşen Manchester City'de Katalan çalıştırıcı görevinden ayrılıyor. Guardiola'nın sözleşmesi 2027'de sona erse de tecrübeli çalıştırıcı kontratını tamamlamayacak.

The Athletic'in haberine göre Pep Guardiola'nın yerine Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca geçecek. Manchester City, Guardiola yönetiminde Bournemouth ve Aston Villa maçlarını oynayacak ve ardından Guardiola, İngiliz devinden ayrılacak.

Manchester City'de 10 sezon çalışan Pep Guardiola, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandı.

İlgili Konular: #Manchester City #pep guardiola #Enzo Maresca

İlgili Haberler

Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı'
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı' İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına tepki gösterdi.
Pep Guardiola'dan Lamine Yamal'a destek!
Pep Guardiola'dan Lamine Yamal'a destek! Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Lamine Yamal hakkında konuştu.
Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor'
Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor' İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'de İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.