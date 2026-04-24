Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı'

Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı'

24.04.2026 20:39:00
Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına sert tepki gösterdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına sert tepki gösterdi. 

"ESKİDEN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRDİ" 

Guardiola, Dünya Kupası'nın geçmişte çok daha ulaşılabilir bir organizasyon olduğunu vurguladı:

"Eskiden Dünya Kupası futbolun gerçek bir bayramıydı. İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelir, ülkelerini desteklerdi ve her şey ulaşılabilir durumdaydı." 

"ŞİMDİ ÇOK PAHALI"

Deneyimli teknik adam, günümüzdeki fiyatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ise her şey çok pahalı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama umarım bunu düşünürler. Futbol, taraftarlar için var."

"TARAFTARLAR BU İŞİN TEMELİDİR"

Guardiola, futbolun ekonomik yapısında taraftarın rolünün altını çizdi:

"Elbette sponsorlar ve gelirler önemli. Ama taraftarlar bu işin temelidir. Onlar olmadan bu düzen devam edemez."

Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi?
Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi? İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in kas sakatlığı yaşadığı ve takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda yer almadığını açıkladı.
Dünya Kupası öncesi değişiklik: Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü Georgios Donis
Dünya Kupası öncesi değişiklik: Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü Georgios Donis Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan, Yunan teknik direktör Georgios Donis ile anlaşmaya vardı.
İddialara yanıt verdi: ABD'den Dünya Kupası ve İran açıklaması!
İddialara yanıt verdi: ABD'den Dünya Kupası ve İran açıklaması! 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken İran açıklaması geldi. Rubio, İran'ın çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı iddialarına yanıt verdi.