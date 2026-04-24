Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi: 'Eskiden futbolun bayramıydı'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde artan bilet ve ulaşım fiyatlarına sert tepki gösterdi.

"ESKİDEN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİRDİ"

Guardiola, Dünya Kupası'nın geçmişte çok daha ulaşılabilir bir organizasyon olduğunu vurguladı:

"Eskiden Dünya Kupası futbolun gerçek bir bayramıydı. İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelir, ülkelerini desteklerdi ve her şey ulaşılabilir durumdaydı."

"ŞİMDİ ÇOK PAHALI"

Deneyimli teknik adam, günümüzdeki fiyatlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ise her şey çok pahalı. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama umarım bunu düşünürler. Futbol, taraftarlar için var."

"TARAFTARLAR BU İŞİN TEMELİDİR"

Guardiola, futbolun ekonomik yapısında taraftarın rolünün altını çizdi:

"Elbette sponsorlar ve gelirler önemli. Ama taraftarlar bu işin temelidir. Onlar olmadan bu düzen devam edemez."