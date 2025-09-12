Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester City derbisi öncesi… Ruben Amorim, Altay Bayındır kararını duyurdu!

12.09.2025 15:55:00
Cumhuriyet Spor
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'de Manchester City ile oynanacak derbi için Altay Bayındır kararını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek.

Derbi öncesinde Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kaleci tercihini açıkladı.

Amorim, Manchester derbisine Altay Bayındır'ın ilk 11'de başlayacağını duyurdu. Portekizli teknik direktör açıklamasında, “Altay kalede olmaya devam edecek. Senne Lammens farklı bir lige, ülkeye geldi ve bu pozisyon için mücadele etmeye devam edecekler” dedi.

Altay Bayındır, Manchester United'ın bu sezon Premier Lig'de oynadığı 3 maça da ilk 11'de başladı. Milli kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe'den Manchester United'a 2023'te transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 14 maça çıktı. Altay, bu karşılaşmalarda toplam kalesinde 24 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi.

Altay, bu hafta oynanacak maçla birlikte kariyerinin ilk Manchester derbisine çıkacak.

