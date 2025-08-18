Ruben Amorim, eleştirilerin hedefindeki Altay Bayındır için net konuştu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 09:58:00
Premier Lig'in açılış maçında Altay Bayındır'ın hatasıyla Arsenal'a 1-0 kaybeden Manchester United'da Ruben Amorim açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, eleştirilerin hedefindeki Altay Bayındır'a destek oldu.

Premier Lig'de sezonun ilk maçında Manchester United, Arsenal'a 1-0 mağlup oldu. Arsenal'ın attığı golde hata yapan Altay Bayındır, İngiltere'de eleştirilerin hedefi oldu.

Manchester United efsanes Roy Keane, Sky Sports'ta Altay Bayındır'a sert eleştirilerde bulundu. Keane, "Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda" dedi.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, milli futbolcuya destek oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Amorim, “Herkesin gelişmeye ihtiyacı olabilir. Kalecimiz o topu kazanmak için mutlaka hamle yapıp ellerini kullanmak zorundaydı zaten. Şikayet etmek istemiyorum ama gol yiyorsak daha çok atmalıyız” ifadelerini kullandı.

