Manchester City, FA Cup'ta 10 golle turladı!

10.01.2026 22:58:00
Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında, 1. Lig ekibi Exeter City'yi 10-1'lik skorla eledi.

Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında, 1. Lig ekibi Exeter City'yi ağırladı. Pep Guardiola'nın öğrencileri 10-'lik skorla turu geçti.

Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (kendi kalesine), 45. dakikada Jack Fitzwater (kendi kalesine), 49 ve 90+3. dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti.

Exeter City'nin tek golü 90. dakikada George Birch'ten geldi.

Manchester City'nin Bournemouth'tan yeni transferi Antoine Semenyo maçta 64 dakika forma giydi ve ilk golünü.

Erling Haaland karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giydi ama gol bulamadı.

