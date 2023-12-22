Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Fluminense ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Dünya Kulüpler Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Fernando Diniz'in ekibi Fluminense ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'daki King Abdullah Sports City'de oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TV8.5 ve Exxen'den naklen yayımlanacak.
Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Japonya temsilcisi Urawa Red'i 3-0 mağlup etmişti.
Fluminense ise yarı final maçında karşılaştığı Al Ahly mücadelesinden 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Demirören'den adaylık açıklaması!
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Kararnamede dikkat çeken atamalar!
- Avrupa Süper Ligi için Türkiye iddiası!
- 22 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu