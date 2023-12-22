Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası Finali'nde Fluminense ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:28
Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kulüpler Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Fernando Diniz'in ekibi Fluminense ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'daki King Abdullah Sports City'de oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TV8.5 ve Exxen'den naklen yayımlanacak.

Manchester City, Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Japonya temsilcisi Urawa Red'i 3-0 mağlup etmişti.

Fluminense ise yarı final maçında karşılaştığı Al Ahly mücadelesinden 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 


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