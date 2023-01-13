Manchester City futbolcusu Benjamin Mendy, 'tecavüz' suçlamasından beraat etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, altı tecavüz ve bir saldırı suçlamasından beraat etti. Mahkemenin oy çokluğuna varamadığı iki dava için ise yargılamalar yeniden yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:53
Manchester City futbolcusu Benjamin Mendy, 'tecavüz' suçlamasından beraat etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Fransız futbolcu Benjamin Mendy, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Chester Crown Mahkemesi'nde yedi genç kadınla ilgili olarak sekiz kez tecavüz, bir kez cinsel saldırı ve bir kez tecavüze teşebbüsten yargılanıyordu.

BBC'nin haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun davadan beraat ettiği belirtildi. 

Mendy, jürinin bir kadına tecavüz ve başka bir kadına da tecavüze teşebbüs suçlamasıyla ilgili karara varamamasının ardından ikinci kez yargılanacak.

 

 

 

 


Benjamin Mendy Manchester City tecavüz

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