Manchester City, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı!

24.01.2026 20:57:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, sarı kırmızılı takımı konuk edeceği maç öncesinde Premier Lig'de Wolverhampton ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Wolverhampton'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 4. dakikada Omar Marmoush'un golüyle öne geçti. 45+2'de Antoine Semenyo'nun attığı gol ise skoru belirledi.

Manchester City bu galibiyetle puanını 46'ye çıkardı ve İngiltere Premier Lig'de 2. sırada yer aldı. Sonuncu Wolverhampton'ın ise 8 puanı bulunuyor.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

