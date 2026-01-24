Manchester City, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Wolverhampton'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 4. dakikada Omar Marmoush'un golüyle öne geçti. 45+2'de Antoine Semenyo'nun attığı gol ise skoru belirledi.
Manchester City bu galibiyetle puanını 46'ye çıkardı ve İngiltere Premier Lig'de 2. sırada yer aldı. Sonuncu Wolverhampton'ın ise 8 puanı bulunuyor.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.