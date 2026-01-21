Victor Osimhen'den Manchester City açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 23:14:00
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 1-1 biten Atletico Madrid maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız" diye konuştu.

