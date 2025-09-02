Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok ekleme yapan Manchester City, bir transfere daha imza attı.

Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

TRAFFORD'I RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI

Premier Lig devi, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon Euro bedelle Burnley'den James Trafford'ı kadrosuna katmıştı.

Ayrıca City, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u da Fenerbahçe'ye göndermişti.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

İtalyan kaleci geçen sezonda PSG formasıyla 47 maçta sahada yerini aldı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 43 gol gören Donnarumma, 17 maçta kalesini gole kapadı.