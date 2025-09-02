Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

2.09.2025 12:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini resmen açıkladı: Bonservis ücreti belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen 26 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok ekleme yapan Manchester City, bir transfere daha imza attı.

Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

TRAFFORD'I RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI

Premier Lig devi, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon Euro bedelle Burnley'den James Trafford'ı kadrosuna katmıştı.

Ayrıca City, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u da Fenerbahçe'ye göndermişti.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

İtalyan kaleci geçen sezonda PSG formasıyla 47 maçta sahada yerini aldı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 43 gol gören Donnarumma, 17 maçta kalesini gole kapadı.

Image

İlgili Konular: #transfer #Manchester City #Gianluigi Donnarumma

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni: 'Galatasaray'a gelmek için...'
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni: 'Galatasaray'a gelmek için...' Transferde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyadaki bir gönderiyi beğenmesi dikkat çekti.
Hasan Al yorumladı: 'Trabzonspor para Galatasaray kaleci kazandı'
Hasan Al yorumladı: 'Trabzonspor para Galatasaray kaleci kazandı' Süper Lig ekibi Galatasaray, Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, transferi değerlendirdi.
Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı! Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta, Brezilya ligi ekiplerinden Vasco da Gama'ya kiralandı.