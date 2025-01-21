Manchester City iki günde transfere 75 milyon Euro harcadı!
Kadrosunu Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis ile güçlendiren İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, iki gün içerisinde transfere 75 milyon Euro harcadı.
Kendi standartlarına göre oldukça başarısız bir sezon geçiren Manchester City, devre arası transfer döneminde yüksek meblağlar ödeyerek kadrosunu güçlendiriyor.
İKİ GÜNDE 75 MİLYON EURO
Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Manchester City, transferlerine devam etti.
Khusanov'un açıklanmasından 1 gün sonra savunmaya bir takviye daha yapan İngiliz devi, Palmeiras'ta forma giyen 19 yaşındaki Vitor Reis'i 35 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
BİR 75 MİLYON EURO DAHA HARCAYACAK
2 gün içinde 75 milyon Euro karşılığında savunma hattını güçlendiren Manchester City, kısa süre için Frankfurt'tan Omar Marmoush'u da açıklamaya hazırlanıyor.
Manchester City'nin, Omar Marmoush için de Frankfurt'a 75 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.
Etiketler: #Abdukodir Khusanov #Vitor Reis #Manchester City #transfer
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