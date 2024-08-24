Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor