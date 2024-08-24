Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 10:31
Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CITY - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak. 

Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CITY - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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