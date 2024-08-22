Jorge Jesus'a Manchester City'den 110 milyon Euro'luk transfer!
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'in Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Cancelo'yu transfer edeceği iddia edildi.
Barcelona'nın yüksek maaşı, düşük performansı ve soyunma odasındaki tavırları nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Manchester City'ye geri dönen ve burada da Pep Guardiola ile arası kötü olan Joao Cancelo, körfeze gidiyor.
A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Joao Cancelo'nun transferi için Manchester City ile 40 milyon Euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı.
TOPLAM MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
30 yaşındaki bek oyuncusu, Al Hilal'den 3 yıl için toplam 70 milyon Euro maaş alacak. Al Hilal, bu transfer için toplam 110 milyon Euro maliyeti üstlenmiş olacak.
Suudi Arabistan'da sezonu Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın açık ara önünde rekorlarla şampiyon tamamlayan Al Hilal'in kadrosunda Bono, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Aleksandar Mitrovic gibi yıldız isimler de forma giyiyor.
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