Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında kendi sahasında Sırp kulüp Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak.
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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