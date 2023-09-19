Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında kendi sahasında Sırp kulüp Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:41
Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak.

MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.


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