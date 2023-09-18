Okan Buruk, Mauro Icardi ve Dries Mertens UEFA'ya konuştu: 'Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:57

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yıldızları Mauro Icardi ile Dries Mertens, Kopenhag ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı isimlerin açıklamaları şu şekilde:

Okan Buruk: "1991/92 sezonunda Galatasaray'da oynamaya başladım ve daha sonraki yıllarda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydim. Galatasaray'a geldikten sonra bir antrenör olarak hayalim önce lig şampiyonluğunu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hayal etmiştik."

Okan Buruk

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"



Mauro Icardi: "Açıkçası, Şampiyonlar Ligi'ndeysek ilk hedefimiz mümkün olduğunca çok puan almak, gruptan çıkmak ve böylece bir sonraki tura geçmek. Umut ve heyecan, yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyler başarabileceğinizin farkında olduğunuzda ortaya çıkar, o zaman hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz."

Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi marşını duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. O yıldızları görmek, topun üzerindeki yıldızları görmek. Bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. Ve tabii ki maçların kalitesi inanılmaz yüksek. Maçlar muhteşem. Hakemler inanılmaz. Futbolcular inanılmaz. 'Şampiyonlar Ligi' dediğimizde bile aslında bu bizi heyecanlandırıyor."

Dries Mertens

"BİRÇOK TARAFTARI VAR"

Okan Buruk: "Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka."

Dries Mertens: "Bu kulübü özel kılan nedir? Taraftarların tutkusu, kulübün tutkusu. Belki de ihtiyacım olan motivasyon buydu: yaşamak için harika bir şehir, kulüplerine gerçekten tutkuyla bağlı taraftarlar, harika bir stadyum ve gerçekten çok şey başarmış ve zorlu bir dönemden geçmiş bir kulüp çünkü geçen sezona kadar birkaç yıldır şampiyon olamamışlardı."

"SABIRSIZLIĞIMIZ VAR"



Mauro Icardi: "Arjantin'de futbolu çok seviyoruz, hatta futbolun birçok insan için aileden daha önemli olduğunu söyleyebiliriz! Futbolla nefes alıyoruz. Türkiye'de dikkatimi çeken şey sahip oldukları tutku oldu. Kupa maçlarında stadyumu dolduruyoruz, diğer bazı yerlerde ise stadyumun yarısı bile dolu değil. Biz stadı dolduruyoruz, insanlar tezahürat yapıyor."

Mauro Icardi

Okan Buruk: "Bu tutkunun yanı sıra elbette sabırsızlığımız da var. Bir şeyin hemen olsun istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu: Her şey çabuk olsun, hep kazanalım. Ayrıca zaferler doyasıya yaşanır, kaybettiğimizde ise hemen dip yapar."

"NASIL KAZANILACAĞINI BİLİRİM"

Okan Buruk: "Benim futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuğum sırasında 7 lig şampiyonluğı, bir UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kazandım. Oynadığım dönemde kariyerimdeki iki önemli kupa. Her zaman kazanmaya odaklandım ve nasıl kazanılacağını bilen bir insan oldum."

Mauro Icardi: "Bazı insanlar Türkiye'deyken Avrupa'nın elit seviyesinde olmadığınızı, dolayısıyla daha rahat olduğunuzu düşünüyor. Aksine, önemli şeyler başarmak için Türkiye'deyken baskının yüksek olmasını istiyorum."