Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere FA Cup Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 10:25
Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak

Manchester City, FA Cup 5. Tur karşılaşmasında deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. 

Newcastle United ise penaltı atışları sonucu Blackburn'ü mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. 


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