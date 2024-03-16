Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere FA Cup Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta çeyrek final heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNİTED HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak
Manchester City, FA Cup 5. Tur karşılaşmasında deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Newcastle United ise penaltı atışları sonucu Blackburn'ü mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
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