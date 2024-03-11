Ederson'dan Manchester City'ye kötü haber: 3-4 hafta yok!

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, yaklaşık 1 aylık süreçte Brezilyalı kalecisi Ederson'dan mahrum kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 23:13
Ederson'dan Manchester City'ye kötü haber: 3-4 hafta yok!
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında dün oynanan Liverpool - Manchester City maçında sakatlanan konuk takımın kalecisi Ederson'dan kötü haber geldi.

Daily Mail'in haberine göre; City'nin Brezilyalı file bekçisi sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

EDERSON'UN YERİNE ORTEGA

Ederson, 1-1 soma eren maçın 56. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Stefan Ortega'ya bırakmıştı. 30 yaşındaki kalecinin yokluğunda Manchester City kalesini Ortega'nın koruması bekleniyor.

İngiliz takımının diğer kalecileri ise 38 yaşındaki Scott Carson ve 18 yaşındaki True Grant.


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