Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele, saat 21:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Manchester City, kendi sahasında ligin yeni ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Saat 21:30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etmişti.
Nottingham Forest ise kendi evinde Tottenham'a 2-0 mağlup olmuştu.
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