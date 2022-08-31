Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele, saat 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:09
Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Manchester City, kendi sahasında ligin yeni ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Saat 21:30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etmişti.

Nottingham Forest ise kendi evinde Tottenham'a 2-0 mağlup olmuştu.


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