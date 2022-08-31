Premier Lig'de Chelsea, Southampton'a kaybetti!
İngiltere Premier Lig'de Alman hoca Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, deplasmanda karşılaştığı Southampton'a 2-1 mağlup oldu.
Premier Lig'in 5. haftasında Southampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.
St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadelede Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Romeo Lavia ve 45+1. dakikada Adam Armstrong attı.
Chelsea'nin golünü, 23. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonuçla Southampton, 7 puana yükseldi. İkinci maçını kaybeden Chelsea de 7 puanda kaldı.
Günün diğer bir maçında Fulham, Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Crystal Palace-Brentford ve Leeds United-Everton maçları ise 1-1 sona erdi.
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