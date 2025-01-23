Manchester City, Omar Marmoush'u açıkladı
Manchester City, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmoush'u kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmoush'u kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiliz devi, 25 yaşındaki forvet için Frankfurt'a 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro'luk bonus maddesi de yer adı.
Bu sezon Frankfurt formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marmoush, 26 maçta 20 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı futbolcunun, Pep Guardiola yönetimindeki City'de nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.
Marmoush'un transferi, City'nin ara transfer döneminde yaptığı en dikkat çekici hamlelerden biri olarak yorumlandı.
Etiketler: #Omar Marmoush #Manchester City #transfer
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de ayrılık: Lincoln'ün yeni takımı belli oldu
- Avustralya Açık'ta ilk finalist Sabalenka!
- Fenerbahçe yeni transferini duyurdu
- Real Madrid'den rekor: Futbol tarihinde ilk
- Fatih Terim, Al Ittihad maçından sonra isyan etti
- Manchester City, Omar Marmoush'u açıkladı
- Manchester United'ın konuğu Rangers
- Lazio'nun konuğu Real Sociedad
- Porto'nun konuğu Olympiakos
- Tottenham, Hoffenheim deplasmanında
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti