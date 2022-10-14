Manchester City Phil Foden ile yeni sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, genç yıldızı Phil Foden'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İçimizden biri. Phil Foden, 2027 yılına kadar bizimle" ifadeleri yer aldı.
Foden, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu kelimelerle anlatmak zor. Hayatım boyunca Manchester City taraftarı oldum. Bu kulübü çok seviyorum ve 2027'ye kadar parçası olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Manchester City'nin altyapısından yetişen Phil Foden, 182 maçta süre alırken 52 gol ve 36 asist kaydetti.
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