Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:00

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, G Grubu'ndaki son maçında Sevilla'yı konuk edecek.

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester City, gruptaki 5. maçında Borussia Dortmund deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Sevilla ise kendi evinde konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 mağlup etmişti.