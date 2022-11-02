Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, kendi sahasında İspanyol ekip Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, G Grubu'ndaki son maçında Sevilla'yı konuk edecek.
MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester City, gruptaki 5. maçında Borussia Dortmund deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Sevilla ise kendi evinde konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 mağlup etmişti.
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