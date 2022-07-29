Manchester City, taraftarına özel 'akıllı atkı' çıkardı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, maçlar sırasında taraftarların fizyolojik ve duygusal tepkilerini ölçmek amacıyla akıllı atkı uygulamasını başlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 17:08
Manchester City, taraftarına özel 'akıllı atkı' çıkardı
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Manchester City, taraftarların anlık tepkilerini ölçmek için akıllı atkı çıkardı.

Teknoloji ortağı Cisco ile iş birliği yapan Manchester City Kulübü, futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkilerini gözlemlemeye yarayacak bir atkı çıkardı.

YENİ SEZONA HAZIR

Atkının boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirilen EmotiBit biyosensörü sayesinde taraftarların kalp atış hızı, vücut ısısı ve duygusal durumu gibi anlık veriler elde edilecek.

Kaçan penaltı ve son dakika golleri gibi farklı durumlarda toplanacak veriler, kulübün gelecekte taraftarlar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayacak.

Akıllı atkılar, 2022-23 sezonunda sınırlı sayıda Manchester City taraftarına sunulacak.


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