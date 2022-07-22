Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag: Ronaldo'yu bekleyemeyiz

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:05

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avustralya'da devam eden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılmak istediği belirtilen ve adı farklı kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo'nun durumuna değinen Hollandalı antrenör, şu an için yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

"RONALDO'NUN TAKIMA KATILMASINI BEKLEYEMEYİZ"

Erik ten Hag açıklamasında, "Geçtiğimiz haftayla durum aynı. Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun durumu için bu ifade doğru bir kelime değil. Şu anda takımdaki oyunculara odaklandım ve harika bir iş yapıyoruz. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Onu, sonrasında takıma adapete edeceğiz" dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istediği belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak İngiliz ekibine dönen Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.