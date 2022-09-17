Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola: 'Haaland'ın kalitesine bir şey eklemedim'
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Norveçli yıldız Erling Haaland hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, golcü futbolcu Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'Erling Haaland, mükemmel bir forvet olmaya ne kadar yakın?' sorusuna cevap veren Guardiola, "Erling Haaland, olağanüstü bir futbolcu. Çok hırslı ve daha iyi oynamak istiyor. Ayrıca mükemmel bir çocuk. Manchester City'ye gelmeden önce de bir ustaydı, onun kalitesine bir şey eklediğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Manchester City forması altında 9 maça çıkan Norveçli golcü, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 asist yaptı.
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- 'Sen kimsin, atanmış!'