Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa berabere kaldı!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Manchester City'de Erling Haaland'ın 50. dakikada attığı gole, Aston Villa 74. dakikada Leon Bailey ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Pep Guardiola ve öğrencileri 2 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Steven Gerardlı Aston Villa ise 3 maç aradan sonra puan aldı.
Bu sonucun ardından Manchester City'nin puanı 14'e çıkarken, Aston Villa puanını 4'e yükseltti.
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