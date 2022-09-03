Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa berabere kaldı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:42
Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa berabere kaldı!
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Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Manchester City'de Erling Haaland'ın 50. dakikada attığı gole, Aston Villa 74. dakikada Leon Bailey ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Pep Guardiola ve öğrencileri 2 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı. Steven Gerardlı Aston Villa ise 3 maç aradan sonra puan aldı.

Bu sonucun ardından Manchester City'nin puanı 14'e çıkarken, Aston Villa puanını 4'e yükseltti.


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