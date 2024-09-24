Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Watford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 14:39
Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.

Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Tom Cleverley'nin ekibi Watford ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WATFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Howard Webb'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Manchester City Watford İngiltere Lig Kupası

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