Manchester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında sahasında Watford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Tom Cleverley'nin ekibi Watford ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - WATFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Howard Webb'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
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