Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Premier Lig'in 21. haftasında kendi evinde Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:31
Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Jolen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.

MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligdeki son karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Tottenham'ı 4-2 mağlup etmişti.

Wolverhampton ise konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 yenmişti.


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