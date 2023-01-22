Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Premier Lig'in 21. haftasında kendi evinde Wolverhampton'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Jolen Lopetegui'nin takımı Wolverhampton'ı konuk edecek.
MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligdeki son karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Tottenham'ı 4-2 mağlup etmişti.
Wolverhampton ise konuk ettiği West Ham United'ı 1-0 yenmişti.
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