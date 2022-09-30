Manchester City'den Bernardo Silva'ya Barcelona sorusu!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva'nın geleceği merakla bekleniyor. İngiliz ekibin, İspanyol kulüp Barcelona'nın ilgilendiği yıldız futbolcuyla görüşeceği kaydedildi.
Manchester City, transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile masaya oturacak.
BARCELONA SORULACAK
Times'ta yer alan haberde, İngiliz ekibinin, Portekizli futbolcunun gelecek yaz Barcelona'ya gidip gitmek istemediğini öğrenmeye kararlı olduğu aktarıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin, Silva'dan gelecek cevaba göre transfer planlarına şekil vereceği ifade edildi.
XAVI HALA İSTİYOR
Barcelona'nın geçen yaz teklif yaptığı hatırlatırken, Manchester City'nin istediği 80 milyon sterline çıkmadığı kaydedildi. Katalan devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in, Silva'yı hala kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
2.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Manchester City yönetim kurulunun, istenen rakamın gelmesi durumunda transfere izin vereceğinin altı çizilirken, Silva'nın 2.5 yıl daha kontratı olması nedeniyle bu konuda rahat oldukları vurgulandı.
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