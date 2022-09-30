Manchester City'den Bernardo Silva'ya Barcelona sorusu!

30 Eylül 2022 Cuma, 08:05

Manchester City, transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile masaya oturacak.

BARCELONA SORULACAK

Times'ta yer alan haberde, İngiliz ekibinin, Portekizli futbolcunun gelecek yaz Barcelona'ya gidip gitmek istemediğini öğrenmeye kararlı olduğu aktarıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin, Silva'dan gelecek cevaba göre transfer planlarına şekil vereceği ifade edildi.

XAVI HALA İSTİYOR

Barcelona'nın geçen yaz teklif yaptığı hatırlatırken, Manchester City'nin istediği 80 milyon sterline çıkmadığı kaydedildi. Katalan devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in, Silva'yı hala kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

2.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Manchester City yönetim kurulunun, istenen rakamın gelmesi durumunda transfere izin vereceğinin altı çizilirken, Silva'nın 2.5 yıl daha kontratı olması nedeniyle bu konuda rahat oldukları vurgulandı.