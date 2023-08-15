Manchester City'e Kevin de Bruyne'den kötü haber!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlanan Kevin de Bruyne'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Manchester City'ye, sakatlanan Kevin de Bruyne'den kötü haber geldi.
İngiliz ekibinin Burnley ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı yıldızın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, "Kevin de Bruyne'ın sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki De Bruyne, Manchester City ile 9.sezonunu geçiriyor. Belçikalı yıldız, City ile 358 maça çıktı ve 96 gol, 153 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi
- Peker'den imalı paylaşım
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...