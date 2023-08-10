Manchester City'li Rodri'den 60 maç isyanı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 07:38

Güncelleme: 10.08.2023 - 07:38

Manchester City'nin İspanyol oyuncusu Rodri, futbolcuların bir sezonda çıktığı maç sayısına dikkat çekerek isyan etti.

Rodri yaptığı açıklamada futbolcuların artık bir sezonda 60 maça çıkmasını eleştirerek, "Kulüp ve Pep ile konuşmam gerekiyor. Bir futbolcunun sezonda 58-60 maça çıkması hiç sağlıklı değil. Bu kadar maça 1 sezon çıkabilirsiniz, 2 veya 3 sezon aynı istikrarda oynamaya devam etmek çok zor. Bunun düzelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FIFA VE UEFA'YA ÇAĞRI

Konuyla ilgili yakın zamanda bir çok yıldız isim bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirirken FIFA ve UEFA gibi kurumların oyuncu sağlığı için bu duruma el atması gerektiğini savunmuştu.

Pedri, geçen sezon Manchester City formasıyla 56 maçta boy göstererek 4 gol ve 7 asist üretmişti.

2021 yılında Barcelona'da forma giyen Pedri, İspanya Milli Takımı maçları da eklendiğinde sezonu 74 maç oynayarak tamamlamış ve futbol gündemini uzun süre meşgul etmişti.