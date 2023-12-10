Manchester City'nin yüzü dört maç sonra güldü!
İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra ligde galibiyet aldı.
İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Luton Town ile karşılaştı.
Kenilworth Road'da oynanan maçı Manchester City 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bernardo Silva, 65. dakikada ise Jack Grealish kaydetti. Luton'un tek golü 45+2. dakikada Adebayo'dan geldi.
Luton Town'da kaleci Kaminski, bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.
Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
Ligde haftayı lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 4. sırada kapatan City, 4 maç sonra galip geldi. Luton Town ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında City, Crystal Palace ile karşılaşacak. Luton Town ise Bournemouth'a konuk olacak.
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