Manchester derbisinde City zorlanmadı
Manchester City, şehrin diğer takımı Manchester United'ı deplasmanda rahat bir oyunla 2-0 yenerek zorlu maçı 3 puanla geçti.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi.
Manchester kentinin köklü kulüpleri City ile United, 1881'de başlayan rekabette 186. defa karşılaştı. Haftaya 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Manchester City'yi Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
Yüzde 68 topa sahip olma oranıyla oynayan Manchester City, Bailly'nin (kendi kalesine) 7 ve Bernardo Silva'nın 45. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
City, United'ın 77 karşılaşma kazandığı derbideki galibiyet sayısını 56'ya yükseltti.
Manchester City puanını 23'e çıkarırken, Manchester United 17 puanda kaldı.
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