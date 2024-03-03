Manchester derbisinde kazanan City!

Manchester City, derbide 1-0'dan geri dönüp Foden ve Haaland'ın golleriyle 3-1 kazandı ve lider Liverpool'u 1 puan geriden takibini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 22:35
Manchester derbisinde kazanan City!
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisini ev sahibi City 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'ın yaklaşık 25 metreden attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 56. dakikada Phil Foden'ın ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği sağladı. Foden, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Erling Haaland, 90+1'de maçın skorunu belirledi.

CITY'DEN UNITED'A BÜYÜK DOMİNASYON

Manchester United'a karşı oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazanan Manchester City, puanını 62'ye yükseltti ve lider Liverpool'u 1 puan geriden takibini sürdürdüü.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Manchester United, 44 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasının 11 puan uzağına düştü.

GELECEK HAFTA: ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ

Manchester City, gelecek hafta Liverpool ile şampiyonluk açısından çok kritik bir maça çıkacak. Manchester United ise Old Trafford'da Everton'ı ağırlayacak.


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