Manchester United, 2021 yılını galibiyet ile noktaladı

31 Aralık 2021 Cuma, 11:03

Premier Lig’in 20. haftasında Burnley ile karşılaşan Manchester United, kendi sahasında oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamladı.

Old Trafford’da oynanan mücadelede, Manchester United’ın gollerini Scott McTominay, Ben Mee (K.K) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. Burnley’nin tek golü ise Aaron Lennon’dan geldi.



Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Manchester United, aldığı bu galibiyet ile Ralf Rangnick yönetimindeki çıkışını sürdürdü.



Günün diğer maçı olan Everton – Newcastle United karşılaşmasının ise koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiği açıklanmıştı.

