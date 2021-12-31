Manchester United, 2021 yılını galibiyet ile noktaladı

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırarak Alman Ralf Rangnick ile anlaşan İngiliz kulübü, arka arkaya dördüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 11:03
Manchester United, 2021 yılını galibiyet ile noktaladı
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Premier Lig’in 20. haftasında Burnley ile karşılaşan Manchester United, kendi sahasında oynadığı mücadeleyi 3-1 galip tamamladı.

Old Trafford’da oynanan mücadelede, Manchester United’ın gollerini Scott McTominay, Ben Mee (K.K) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. Burnley’nin tek golü ise Aaron Lennon’dan geldi.

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Manchester United, aldığı bu galibiyet ile Ralf Rangnick yönetimindeki çıkışını sürdürdü.

Günün diğer maçı olan Everton – Newcastle United karşılaşmasının ise koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiği açıklanmıştı.


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