Manchester United açıkladı: İngiliz ekipte Altay Bayındır gelişmesi!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından antrenmanlara başladığını duyurdu.
Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan Altay Bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Etiketler: #altay bayındır #manchester united #sakatlık
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