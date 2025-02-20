Manchester United açıkladı: İngiliz ekipte Altay Bayındır gelişmesi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:24

Manchester United'da sakatlık problemi yaşayan Altay Bayındır, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Milli kaleci sakatlığının ardından çalışmalara başladığını yapılan paylaşımla duyurdu.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.